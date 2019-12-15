"Пропал Мантас Гэйлис. В последний раз его видели в субботу (7 декабря). Любой, кто знает или видел его, пожалуйста, напишите в ЛС или позвоните в 999 - полиция также ищет его", - написала Дейманте Рачкаускайте в Facebook.
Пропавший является братом мужа женщины.
Пропавший соотечественник жил в городе Литлпорт, недалеко от густонаселенного литовского Висбека.
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