Перед большими праздниками в социальной сети Facebook и группах литовцев в Англии распространилась просьба о помощи. Объявлено, что молодой соотечественник Мантас Гэйлис без вести пропал почти неделю назад.
Mantas Gailys
© Asmeninins albumas

"Пропал Мантас Гэйлис. В последний раз его видели в субботу (7 декабря). Любой, кто знает или видел его, пожалуйста, напишите в ЛС или позвоните в 999 - полиция также ищет его", - написала Дейманте Рачкаускайте в Facebook.

Пропавший является братом мужа женщины.

Пропавший соотечественник жил в городе Литлпорт, недалеко от густонаселенного литовского Висбека.

ЧП и криминал

Перед большими праздниками в Англии пропал литовец: родные просят о помощи (1)

Перед большими праздниками в социальной сети Facebook и...

В Алитусе женщина совершила наезд на трехлетнего ребенка (3)

На парковке в центре Алитуса водитель не заметила...

В Кельме женщина-полицейский сбила человека на пешеходном переходе (13)

Женщина-полицейский в Кельме в неслужебное время сбила...

В Вильнюсе в результате ДТП Mercedes Benz развалился на части (17)

В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с...

В Клайпеде сообщили об угрозе взрыва в ТЦ: эвакуировали работников и покупателей

Клайпедская полиция получила сообщение о возможной...

TOP новостей

Ушацкас вспоминает работу с Грибаускайте: с управленческой точки зрения это безграмотно и неуместно (88)

Даля Грибаускайте , проработавшая около полугода на...

Неприятный сюрприз: женщина выкупила парковочное место, однако рядом появился знак "для инвалидов" (11)

2 000 евро - столько Сигита из Вильнюса недавно заплатила...

Жителей домов возле железной дороги в Клайпеде просят выселиться (3)

Страдающие от шума и из-за трещин меняющие стены жители...

"Самая красивая": рождественская елка Вильнюса обогнала все европейские столицы (18)

В крупных европейских городах уже ждут праздники. У них...

Погода на следующей неделе не будет похожа на зимнюю (1)

В воскресенье утром во многих районах шел дождь , но в...