Полиция получила сообщение о том, что 1 апреля около 8 часов утра в Плунге в общем коридоре жилого дома молодой человек (около 20 лет) попытался совершить поджог. Он принес с собой емкость 0,5 литра с бензином и облил им дверь в коридор и двери квартир с целью совершить поджог.

Однако, ему это не удалось. Почувствовав запах бензина, в коридор вышла одна из жительниц дома. В скором времени молодой человек (1994 года рождения) был задержан, он был нетрезв - 0,45 промилле. Происшествие расследуется.

DELFI напоминает, что в Вильнюсе была похожая ситуация. 7 марта ночью весь коридор 12-го этажа в одном из столичных домов был облит бензином, у дверей в квартиры были положены тряпки, также облитые бензином. Больше всего бензина было вылито у лифта и на лестнице, также были накиданы тряпки, пропитанные горючим веществом.

К счастью трагедии удалось избежать, поскольку жители почувствовали запах бензина и пожар был предотвращен.