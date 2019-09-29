Около 20 ч. шесть экипажей полиции выехали на работу. Полицейские работали в разных местах города: в Новой Вильне, в Мурине Воке, в Григишкес, в Науининкай, на ул. Друёс, на ул. Атейтес и в других местах.
За два часа полицейским попались 7 пьяных водителей, четырем из них грозит уголовная ответственность, поскольку в их организме было больше 1,5 промилле: 2,03, 1,95, 2,47 и 2,91.
Другим грозит административное наказание (1,35, 1,15 и 1,07 промилле).
У водителя, в организме которого было 1,07 промилле, не было прав.
С 22 ч. полиция дежурила на ул. Друёс и Атейтес.
Практически сразу же полиция остановила Volvo. Водитель авто уверял, что пил 24 часа назад, но в его организме было 0,59 промилле.
Сразу за Volvo попался водитель красного BMW. В организме мужчины было 1,26 промилле. Мало того, выяснилось, что водитель уже лишен прав за нетрезвое вождение.
Спустя непродолжительное время полиция остановила Lexus, в организме водителя которого было 1,21 промилле. Мужчина сразу сказал, что он употреблял алкоголь.
К компании нетрезвых мужчин присоединилась и нетрезвая женщина. В организме водителя Audi было 0,9 промилле. Женщина сказала, что после обеда выпила всего два бокала пива.
Больше всего полицию удивило наглое поведение водителя Audi на ул. Кауно. Водитель на глазах у полиции пересек двойную линию. В результате проверки выяснилось, что водитель пьян (0,45 промилле) и у него нет документов. Мужчина получил штраф 400 евро.
Через час этот же молодой человек, на этом же автомобиле попался полицейским на ул. Атейтес. Ему назначили еще один штраф - 430 евро.
По словам полиции, на счету этого молодого человека не один штраф, но денег у него нет, штрафы он выплачивает частями.
Еще одного нетрезвого водителя (1,21 промилле) без прав полиция остановила в Науининкай.
На ул. Пилимо за рулем BMW также ехал нетрезвый молодой человек (0,93 промилле), который к тому же не сразу согласился пройти освидетельствование.
Позже выяснилось, что он нервничал не только потому, что был пьян, прав у него тоже не было. Его BMW увезли на полицейскую стоянку.
Полицейским попалась и водитель VW Passat. Ее остановили на перекрестке ул. Кауно и Швитригайлос. Женщина была пьяна - 1,26 промилле.
Во время рейда был наказан и водитель автомобиля каршеринговой компании CityBee. Молодой человек, которого остановили на ул. Т.Нарбуто, был пьян - 1,34 промилле. Ему придется заплатить штраф и выплатить компании 2000 евро за пьяное вождение.
По словам полицейских, водители в столице совсем распоясались. До сих пор во время рейдов не было такого количества нетрезвых водителей.
Парад пьяных водителей в Вильнюсе: наглость поразила и видавших виды полицейских (11)
Сотрудники Литовской дорожной полиции в ночь на...
Жуткая трагедия в Вильнюсе: обнаружено тело молодого человека, ранен его несовершеннолетний друг (4)
Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе...
В Юрбаркском районе пропала малолетняя девочка (2)
28 сентября, в 20 ч., в Юрбаркском районе, в деревне...
В Кайшядорисе застрелен мужчина, подозреваемый задержан
28 сентября вечером в Кайшядорисе был застрелен мужчина,...
Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители и мужчина, ехавший сдавать экзамен по вождению (7)
В субботу утром дорожная полиция Вильнюса провела...
TOP новостей
Светлое будущее может и не наступить – будущее современной молодежи представляют в мрачных тонах (144)
Ответить на вопрос, будут ли нынешние молодые люди...
Занятость, миграция и демография – диалектика треугольника (5)
Занятость и безработица – аверс и реверс одного...
Профессор истории еды: гордость литовской кухни – советское наследие (5)
Почему на просьбу назвать три традиционных блюда...
Вильнюсские власти потратили на ремонт кабинетов 300 000 евро (3)
Вильнюсские власти на ремонт кабинетов руководителей...
Папа своими руками смастерил для дочки дом Бабы Яги (18)
Пока одни проводили отпуск на курортах и на море, Павел...