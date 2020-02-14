Пара обманула ломбард, продав поддельное золото

За украшения пара получила более 1600 евро, и когда они ушли, выяснилось, что это может быть поддельное золото. Об инциденте было немедленно сообщено в полицию.
Полиция вскоре задержала поместила под стражу женщину (1992 года рождения) и мужчину (1980 года рождения). Выяснилось, что оба были не раз осуждены за имущественные преступления.
Сотрудники Клайпедской полиции, которые начали досудебное расследование по факту мошенничества, выясняют, откуда у пары появились поддельные украшения, и не было ли похожих преступлений.
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