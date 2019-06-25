В ходе предварительного расследования, проведенного паневежской полицией, было выявлено более 100 случаев, когда врач должен был предоставлять услуги коррекции речи, но не делал этого, однако вознаграждение получал. По информации BNS, это врач Альгимантас Шукис. В начале этого года он был осужден за растление несовершеннолетней и ранее был осужден за взяточничество.
Досудебное расследование началось с заключения медицинского аудита о том, что в государственном медицинском учреждении логотерапевт мог лечить "мертвые души".
По данным прокуратуры, обратившаяся за помощью логопеда для сына жительница Паневежиса узнала, что в прошлом году ее сыну оказывали 20 услуг языковой коррекции.
Также оказалось, что в 2017 году ее сын посещал врача еще 20 раз, иногда два раза в день.
Проверка показала, что в 2016–2018 годах врач А. Шукис в Электронную информационную систему здравоохранения вводил несоответствующие действительности данные об услугах языковой коррекции, предоставленных 53-м пациентам, хотя на самом деле они этого не было.
Некоторым эти услуги предоставлялись годами, 10-20 раз в год. Медик мог получить 7 тысяч. 219 евро прибыли.
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