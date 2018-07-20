Пресс-секретарь Главного управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Свердловской области Александр Левченко в разговоре с корреспондентом Znak.com подтвердил, что такая акция протеста одним из заключенных исправительной колонии № 10 Екатеринбурга действительно проводится.

«Осужденного, как и положено, посетили представители прокуратуры. С ним работает психолог, трижды в день человек осматривается медиками, которые контролируют состояние его здоровья», — подчеркнул Левченко.

Причины, по которой Замольскис объявил голодовку, представитель ГУФСИН уточнять не стал. Однако заметил, что от Замольскиса и его жены не раз поступали жалобы на условия содержания. По словам чиновника, ни одна из жалоб не подтвердилась.

"Есть основания полагать, что все эти обращения и протесты носят провокативный характер. Цель одна — ослабить режим содержания заключенного или вовсе перевести его в другую страну и там добиться освобождения", — отметил Левченко.

В Литве Замольскис находился в розыске с 1993 года. Известно, что в 1994 году он вместе с подельниками при нападении на Сельскохозяйственный банк в Вильнюсе расстрелял трех инкассаторов и трех полицейских. В 2001 году Замольскис вместе со своим приятелем Виргиниюсом Савицкисом возле супермаркета Maxima bazė совершили нападение на инкассаторов Литовского сельскохозяйственного банка. Один из них был ранен.

Осенью 2002 года преступники вновь ввязались в перестрелку с полицией, Замольскис бежал за рубеж. К этому времени на его счету было восемь трупов, из которых семь — полицейские Литвы. Замольскиса при задержании разрешалось даже не пытаться брать живым.

В России Замольскис проживал под именем Габика Болтачева и, как полагало следствие, выступал в роли основного боевика организованной преступной группировки, которую ранее неоднократно судимый Михаил Клок создал в июле 1999 года.

Банда Клока специализировалась на хищениях имущества. Всего следствию удалось собрать материалы и доказать причастность ОПГ Клока к шести эпизодам.

В июне 2016 года судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Евгений Зырянов приговорил Михаила Клока к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Ромаса Замольскиса — к 16 годам строгого режима. В августе Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционные жалобы подсудимых и прокуратуры, изменил этот вердикт. Клоку присудили 3 года 10 месяцев лишения свободы, Замольскису — 15.