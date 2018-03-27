Согласно материалам дела, в марте прошлого года в Шилуте из вольера вырвался доберман, который перевернул коляску с лежавшим в ней младенцем и нанес ему смертельные травмы. Согласно материалам дела, собака содержалась в очень плохих условиях, ее владельцы нарушили закон о содержании животных.

В апреле 2017 г., владельцу собаки (который является и отцом покойного ребенка) были предъявлены обвинения по 132 ст. УК. ЛР – убийство по неосторожности. Дело было передано в суд осенью прошлого года.

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Вынесенное 27 марта решение в течение 20 дней может быть обжаловано.