19 июля вечером портал lrytas.lt сообщил, что недалеко от Паланги полиция остановила внедорожник Cadillac, принадлежащий лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису. Однако представитель "крестьян" в парламенте Лютаурас Улявичюс эту информацию опроверг – якобы номера остановленного автомобиля не совпадают с номерами Cadillac Карбаускиса.
"Cadillac Escalade"
© Gamintojo archyvas


Портал lrytas.lt сообщал, что водитель внедорожника был недоволен, что его остановили и требовал наблюдавших за рейдом журналистов назвать свои фамилии.

По данным журналистов портала, роскошный Cadillac был остановлен за превышение скорости. На участке с допустимой скоростью 70 км/ч внедорожник ехал со скоростью 114 км/ч – превысил скорость на 44 км/ч.

Сообщается, что это – не первое нарушение, допущенное водителем Cadillac. Кто был нарушителем правил, журналистам выяснить не удалось.

Водитель в беседе с журналистами повышал голос, требовал назвать фамилию, когда узнал фамилии - замолчал.

DELFI связался с координатором коммуникации "крестьян" в парламенте Лютаурасом Улявичюсом, он сказал, что находится в Вильнюсе и сказал, что не знает, где сейчас Карбаускис и кто мог управлять его внедорожником.

Позже он уточнил, что не совпадают номера остановленного внедорожника с номерами внедорожника Карбаускиса.

И все же представитель Карбаускиса Даля Венцявичене заверила lrytas.lt, что политик свой внедорожник не продавал и ни на кого не переписывал. По словам Венцявичене, Карбаускиса в данный момент в Паланге нет.

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