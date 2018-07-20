Портал lrytas.lt сообщал, что водитель внедорожника был недоволен, что его остановили и требовал наблюдавших за рейдом журналистов назвать свои фамилии.
По данным журналистов портала, роскошный Cadillac был остановлен за превышение скорости. На участке с допустимой скоростью 70 км/ч внедорожник ехал со скоростью 114 км/ч – превысил скорость на 44 км/ч.
Сообщается, что это – не первое нарушение, допущенное водителем Cadillac. Кто был нарушителем правил, журналистам выяснить не удалось.
Водитель в беседе с журналистами повышал голос, требовал назвать фамилию, когда узнал фамилии - замолчал.
DELFI связался с координатором коммуникации "крестьян" в парламенте Лютаурасом Улявичюсом, он сказал, что находится в Вильнюсе и сказал, что не знает, где сейчас Карбаускис и кто мог управлять его внедорожником.
Позже он уточнил, что не совпадают номера остановленного внедорожника с номерами внедорожника Карбаускиса.
И все же представитель Карбаускиса Даля Венцявичене заверила lrytas.lt, что политик свой внедорожник не продавал и ни на кого не переписывал. По словам Венцявичене, Карбаускиса в данный момент в Паланге нет.
Недалеко от Паланги за превышение скорости был остановлен Cadillac Карбаускиса (5)
Недалеко от Паланги 19 июля вечером полиция остановила...
В престижном районе Вильнюса был избит иностранец (38)
В престижном столичном микрорайоне Антакальнис 19 июля...
Россиянка пыталась провезти в Литву почти 15 кг янтаря (9)
Литовские пограничники задержали российскую...
Полиция разыскивает пропавшую без вести Сандру Графинину (6)
Шяуляйская полиция разыскивает пропавшую без вести...
В Пренайском районе погиб парапланерист (6)
18 июля, в 20.58 ч. по Единому номеру помощи 112 было получено...
TOP новостей
Путин предрек обострение ситуации на востоке Украины и вспомнил о перспективе принятия страны в НАТО
Президент России Владимир Путин , выступая на...
Рейд инспекторов в ТЦ: соответствует ли мороженое указанной массе (5)
Лето можно назвать временем, когда мороженое идет...
Близкие погибшего военного: причина смерти совершенно неясна (10)
В минувшие выходные вечеринка военных в одной из усадеб...
Украинцы покупают автомобили в Литве даже у скупщиков металлолома (1)
"Продать можно все, что шевелится", - смеется глава...
Глава МИД: Литва не сомневается в обязательствах США перед НАТО (50)
Литва доверяет обязательствам США по коллективной...