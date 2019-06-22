Радующиеся летней погоде купальщики, даже после предупреждения пожарных, о своей безопасности нередко забывают.
Panėrimas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В Каунасском районе, в старостве Лапяй, купавшийся в карьере мужчина начал тонуть, когда доплыл почти до середины водоёма. В 15:31 пожарные получили сообщение о происшествии. К счастью, утонувшего мужчину удалось вытащить из воды живым.

В 15:55 его передали медикам, однако в каком он состоянии, пока что неизвестно.

Ещё один вызов получили пожарные в Аникщяй. В 16:05 сообщили, что в реку нырнул мужчина и не вынырнул. Выяснилось, что там пришлось спасать двоих мужчин. Одного удалось спасти, другой утонул.

Статьи по теме:

Мастер спорта по плаванию: такие наши действия могут закончиться трагически (3)

Захватившая Литву жара требует жертв. Спасатели...

На некоторых пляжах загрязнена вода: купаться не рекомендуется (5)

Вода в некоторых местах для купания и рекреационных...

В июне утонули 13 человек, а с начала года - 42 (5)

В июне этого года в водоемах утонули 13 человек, а с...

Погода: на праздник Ивана Купалы осадков не ожидается (2)

В пятницу днём через Литву пройдет холодный...

ЧП и криминал

Опасное купание не прекращается: двух мужчин удалось спасти, один погиб

Радующиеся летней погоде купальщики, даже после...

ВИДЕО: на дороге Вильнюс-Каунас внезапно загорелся Chrysler

В субботу во второй половине дня на дороге Вильнюс -...

В Паневежисе на улице обнаружен впавший в кому подросток

Полиция Паневежиса узнала от медиков, что в больницу...

В Каунасе Audi врезался в столб: погиб водитель, ранены три пассажира движение было ограничено в течение нескольких часов  (6)

В ночь с пятницы на субботу в Каунасе в жуткой аварии...

Ужасная авария в Йонавском районе: пятеро ранены, один в очень тяжелом состоянии (4)

Вечером в пятницу 21 июня, в 21:50, на дороге Йонава -...

TOP новостей

ФОТО: на вильнюсском проспекте Гедиминаса – репетиция гонок на 1006 километров (4)

В субботу во второй половине дня в Вильнюсе на...

Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила (25)

Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто...

Мирский замок Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок

Историю пишут победители: что в Беларуси делают с наследием князя Гедиминаса (57)

С открытием туристического сезона многие бюро...

В новейших рейтингах партий – плохие сигналы консерваторам (11)

В июне немного снизилась популярность Союза отечества...

Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (3)

Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...