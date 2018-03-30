29 марта, в 14 ч., полиция ГПК Мариямпольского округа обнаружили около Вилкавишкского железнодорожного вокзала в деревне Мажеи Шелвяй (Вилкавишкский район) подозрительный вагон.
В вагоне полиция обнаружила Porsche Cayenne, который был угнан в Австрии 19 марта этого года, а также BMW X6 и Range Rover с возможно перебитыми идентификационными номерами.
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Около Вилкавишкиса полиция обнаружила вагон с угнанными автомобилями
29 марта, в 14 ч., полиция ГПК Мариямпольского округа...
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