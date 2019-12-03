Около столичного ТЦ Akropolis покатался пьяный строитель: врезался в автомобиль Audi

2 декабря, в 19.35 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Озо и Гялвону, автомобиль Ford врезался в стоявший на светофоре Audi A4 (горел красный свет).
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Виновник ДТП признался, что у него нет прав. Когда приехала полиция, выяснилось, что он пьян – 1,32 промилле. Водитель Ford сказал полицейским, что он - строитель из Зарасай.

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