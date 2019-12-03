Виновник ДТП признался, что у него нет прав. Когда приехала полиция, выяснилось, что он пьян – 1,32 промилле. Водитель Ford сказал полицейским, что он - строитель из Зарасай.
Около столичного ТЦ Akropolis покатался пьяный строитель: врезался в автомобиль Audi
2 декабря, в 19.35 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Озо и...
В Вильнюсе перевернулся еще один автомобиль (5)
2 декабря, в 12.30 ч., в Вильнюсе произошло еще одно ДТП, во...
В Игналинском районе перевернулся автомобиль Volvo, погиб водитель
2 декабря, в 11.49 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...
В ДТП попал старший советник президента Литвы Жукас, он был доставлен в больницу (17)
2 декабря утром около Вильнюса в ДТП попал бывший...
В Вильнюсе снес столб и перевернулся автомобиль Audi (9)
2 декабря рано утром, в 6.59 ч., в Вильнюсе поступило...
TOP новостей
Сюрприз: "миллиард для миллиона" стал повышенными налогами для 213 000 жителей (32)
В соответствии с принятой в прошлом году налоговой...
Зарплаты растут почти по всей Литве: средние доходы "на руки" - 834 евро (1)
Средняя зарплата "на бумаге" в Литве (без учета данных...
Пенсии в 2020 году в Литве увеличатся дважды: сначала на 30 евро, потом на 3,5 евро (21)
С 1 января 2020 года средняя пенсия по старости в Литве...
Исследование: навыки чтения у 15-летних жителей Литвы улучшаются
Навыки чтения у 15-летних жителей Литвы улучшаются,...
Литва выясняет ситуацию в Копенгагене, где датские рабочие напали на литовских (32)
Посольство Литвы в Дании во вторник сообщило, что...