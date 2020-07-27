Около Шяуляй столкнулись три автомобиля, погибла женщина

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27 июля, в 10.23 ч., в Шуяйском районе, на дороге Шяуляй-Пакруоис-Пасвалис, у поворота на Найсяй, столкнулись три автомобиля: микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, Toyota Yaris и Škoda Superb.
Погибла 59-летняя пассажирка Toyota Yaris. По данным полиции, пострадала ее малолетняя внучка (2014 г.р.). Автомобилем управляла 36-летняя дочка скончавшейся. Водитель (1989 г.р.) микроавтобуса не пострадал.
Не пострадала женщина с сыном, которые ехали на Škoda Superb.
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