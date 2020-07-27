Около Шяуляй столкнулись три автомобиля, погибла женщина

Скопировать ссылку Около Шяуляй столкнулись три автомобиля, погибла женщина

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27 июля, в 10.23 ч., в Шуяйском районе, на дороге Шяуляй-Пакруоис-Пасвалис, у поворота на Найсяй, столкнулись три автомобиля: микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, Toyota Yaris и Škoda Superb.