11 апреля, в 23.39 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Озо, 25, в ТЦ Akropolis произошло возгорание на кухне кафе Pizza Jazz.
© DELFI / Domantas Pipas

На место происшествия выехали пожарные и скорая помощь.

Выяснилось, что хаос начался из-за того, что на сковороде загорелось масло. По словам пожарных, огонь потушили сами работники кухни.

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