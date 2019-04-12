Около полуночи в вильнюсский Akropolis выезжали пожарные и врачи

11 апреля, в 23.39 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Озо, 25, в ТЦ Akropolis произошло возгорание на кухне кафе Pizza Jazz.