8 октября сотрудники Вильнюсской полиции и врачи около 11 ч. получили сообщение о том, что около костела Св. Анны в Вильнюсе произошло ДТП. Сообщалось, что на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек.
© DELFI / Tomas Vinickas

На ул. Майронё прибыла полиция и врачи скорой помощи. по предварительным данным, водитель внедорожника Brabus из-за дождя не успел вовремя затормозить и сбил переходивших через дорогу 17 и 7-летнюю сестер.

Полиция ведет расследование.

По предварительным данным, водитель внедорожника был трезвым.

Девочки были доставлены в больницу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Латвии во время авторалли упал вертолет, один человек погиб

В воскресенье, 8 октября, в Курземе в волости Грамздас...

Около костела Св. Анны водитель Brabus сбил двух девочек (8)

8 октября сотрудники Вильнюсской полиции и врачи около...

Огнестрел в Йонаве: в мужчину стреляли во дворе его дома

В Йонавскую больницу приехал молодой человек, который...

Очевидцы засняли на видео жуткое ДТП в Клайпеде (2)

7 октября поздно вечером клайпедчане сняли на видео...

В субботу британских болельщиков в Вильнюсе контролировала спецполиция (2)

Веселившиеся в барах Старого города Вильнюса...

TOP новостей

Польша планирует покупать ПРО Patriot, которые будут защищать и Литву (103)

Находившийся в Вильнюсе с визитом глава...

Литовские археологи надеются, что найдено место легендарного замка Пиленай (20)

Находки на Билёняйском кургане, в Шилальском районе,...

Синоптик: установится сырая осенняя погода

На следующей неделе в Литве ожидается дождливая и...

В Литве за неоказание помощи водителям грозит уголовная ответственность (9)

После ДТП , если есть пострадавшие, важна каждая минута,...

Полиция не нашла связи инцидента в центре Лондона с терроризмом

У Музея естественной истории в центре Лондона...