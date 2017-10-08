Около костела Св. Анны водитель Brabus сбил двух девочек

8 октября сотрудники Вильнюсской полиции и врачи около 11 ч. получили сообщение о том, что около костела Св. Анны в Вильнюсе произошло ДТП. Сообщалось, что на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек.