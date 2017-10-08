На ул. Майронё прибыла полиция и врачи скорой помощи. по предварительным данным, водитель внедорожника Brabus из-за дождя не успел вовремя затормозить и сбил переходивших через дорогу 17 и 7-летнюю сестер.
Полиция ведет расследование.
По предварительным данным, водитель внедорожника был трезвым.
Девочки были доставлены в больницу.
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