Около Григишкес за рулем попался нетрезвый военный

Департамент полиции сообщил, что 23 ноября, в 2.45 ч. в Вильнюсе, около Григишкес, остановили автомобиль VW Golf, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый военный Литовской армии (1996 г.р.).

В организме молодого человека было 1,32 промилле.