Около Гируляй из моря достали утопленника

Сообщение о теле в море поступило 27 сентября в 18.30 ч.

Пока неясно, чье это тело и может ли это быть тело одного из погибших членов экипажа яхты, но на мужчине была порванная одежда.

По словам спасателей, одежду могла порвать и вода. Спасательного жилета на теле не было.

Следствие ведет полиция.

Напомним, что 22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь потерпевшим крушение. Поступило сообщение о выброшенной на берег яхте, утонувшем капитане и его сыне.

На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчин и девушка.

Капитан яхты и его сын утонули.

Девушка, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя, однако вечером того же дня скончалась в больнице.

Четвертый член экипажа выжил.