Около Гируляй из моря достали утопленника

27 сентября вечером пожарные-спасатели Клайпедского округа вытащили из моря рядом с Гируляй утопленника. Начальник смены сказал, что пока нельзя утверждать, что это может быть тело одного из членов экипажа потерпевшей крушение яхты.
Nuotr. aut. Gedas M.

Сообщение о теле в море поступило 27 сентября в 18.30 ч.

Пока неясно, чье это тело и может ли это быть тело одного из погибших членов экипажа яхты, но на мужчине была порванная одежда.

По словам спасателей, одежду могла порвать и вода. Спасательного жилета на теле не было.

Следствие ведет полиция.

Напомним, что 22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь потерпевшим крушение. Поступило сообщение о выброшенной на берег яхте, утонувшем капитане и его сыне.

На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчин и девушка.

Капитан яхты и его сын утонули.

Девушка, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя, однако вечером того же дня скончалась в больнице.

Четвертый член экипажа выжил.

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