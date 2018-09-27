Около Гируляй из моря достали утопленника

Сообщение о теле в море поступило 27 сентября в 18.30 ч.
Пока неясно, чье это тело и может ли это быть тело одного из погибших членов экипажа яхты, но на мужчине была порванная одежда.
По словам спасателей, одежду могла порвать и вода. Спасательного жилета на теле не было.
Следствие ведет полиция.
Напомним, что 22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь потерпевшим крушение. Поступило сообщение о выброшенной на берег яхте, утонувшем капитане и его сыне.
На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчин и девушка.
Капитан яхты и его сын утонули.
Девушка, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя, однако вечером того же дня скончалась в больнице.
Четвертый член экипажа выжил.
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