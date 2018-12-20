Спасатели в 6.43 ч. получили сообщение о том, что в Вильнюсе у Дворца спорта горит человек. Информация подтвердилась.

По предварительным данным, рядом с телом была сумка с документами на имя мужчины 1972 г.р. Кроме того, там стояла канистра с горючим.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.