Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что в Вильнюсе у Дворца спорта спасатели нашли сгоревшее тело мужчины. Рядом была сумка с документами и канистра с горючим.
Спасатели в 6.43 ч. получили сообщение о том, что в Вильнюсе у Дворца спорта горит человек. Информация подтвердилась.
По предварительным данным, рядом с телом была сумка с документами на имя мужчины 1972 г.р. Кроме того, там стояла канистра с горючим.
Обстоятельства происшествия расследует полиция.
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