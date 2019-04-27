Представитель полиции Клайпедского уезда сообщает, что после прибытия сотрудников полиции на место происшествия информация подтвердилась.
Младенец жив, передан медикам.
Полиция просит видевших это происшествие или имеющих какую-либо информацию о беременной женщине, которая внезапно лишилась ребёнка, немедленно позвонить по телефону 112 или 869826710.
Происшествием занялись сотрудники отдела регистрации преступных деяний.
Дополнено: руководитель Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал Delfi, что состояние ребёнка тяжелое. К счастью, малыш родился доношенным.
"Младенец в реанимации, его состояние тяжелое. Он не был оставлен так надолго, чтобы замёрзнуть насмерть, однако его тельце охладилось, кроме этого, не была надлежащим образом перевязана пуповина, поэтому он потерял много крови", – проинформировал В. Янушонис.
По словам собеседника, в Клайпедской университетской больнице есть "Окно жизни", поэтому, если бы женщина подумала, она могла бы не навредить так своему ребёнку. В. Янушонис ответил, что нередко не желающая воспитывать ребёнка женщина скрывает беременность от окружающих, поэтому найти роженицу может быть сложно.
Женщине и самой понадобится помощь, её жизнь может быть в опасности. При самостоятельных родах есть большая опасность проникновения инфекции, смертельного кровотечения, могут возникнуть другие послеродовые осложнения.
Около детского сада в Клайпеде оставили новорождённого врачи: состояние ребёнка тяжелое
В субботу в 09:47 было получено сообщение, что в Клайпеде ,...
В течение пары часов в Вильнюсе попались 49 любителей быстрой езды 75% "рекордсменов" – женщины (33)
В пятницу во второй половине дня в двух местах столицы...
На окраине Вильнюса многочисленные силы полиции ловили беглеца (10)
Под Вильнюсом, в Григайчяй, не подчинившийся...
Видеокамера зафиксировала падение BMW из многоэтажной стоянки в Вильнюсе (9)
В четверг во второй половине дня в Вильнюсе , на...
TOP новостей
Литовские социал-демократы переизбрали руководителя партии
Руководителем самой большой в Литве политической...
В Литве проходит акция "Делаем" жители убирают территорию не только в парках, но и на кладбищах (35)
Побережья рек и озер, парки, территории около домов и в...
Окончательно прекращён выпуск банкнот номиналом 500 евро (55)
26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты...