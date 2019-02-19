Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина мертв.
В таборе или рядом с ним тела мертвых людей находят довольно часто. часто это бывают скончавшиеся от передозировки наркоманы. Причину смерти обнаруженного 19 февраля мужчины установят эксперты.
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