19 февраля, в 7.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Метало, у здания Ромского общественного центра, находящегося на окраине табора, прохожий заметил лежащего на земле молодого человека с окровавленным лицом.
© Vilniaus aps. VPK nuotr.

Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина мертв.

В таборе или рядом с ним тела мертвых людей находят довольно часто. часто это бывают скончавшиеся от передозировки наркоманы. Причину смерти обнаруженного 19 февраля мужчины установят эксперты.

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