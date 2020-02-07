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В пятницу после обеда в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, около ресторана Hesburger, рядом с АЗС Neste и автомойкой, загорелся автомобиль. Пожарным-спасателям об этом сообщили в 14.20 ч.
Автомобиль Ford Galaxy был весь объят пламенем. Автомобиль потушили пожарные.
От машины осталась лишь груда обгоревшего металла.
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