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В пятницу после обеда в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, около ресторана Hesburger, рядом с АЗС Neste и автомойкой, загорелся автомобиль. Пожарным-спасателям об этом сообщили в 14.20 ч.

Автомобиль Ford Galaxy был весь объят пламенем. Автомобиль потушили пожарные.

От машины осталась лишь груда обгоревшего металла.

ru.DELFI.lt
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