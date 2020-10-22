"Окно контрабанды" закрылось: в Шальчининкском районе задержаны трое контрабандистов и таможенник

Сотрудники криминальной таможни получили информацию о том, что через Шальчининкский КПП провозят большое количество контрабандных сигарет. По данным сотрудников, в схеме был задействован и работник таможни.
В ночь на 15 октября криминалисты устроили засаду около КПП. В 4.20 ч., на КПП со стороны Беларуси приехал "разведчик" на VW Crafter - гражданин Беларуси. Таможенник проверил его автомобиль и пропустил его.
В 4.55 ч., на микроавтобусе Ford Transit приехал еще один гражданин Беларуси, указавший, что ничего не везет, а едет за грузом в Литву. Несмотря на то, что таможенник получил распоряжение тщательно проверить автомобиль, таможенник ничего не нашел и пропустил его.
Около 6 ч. около Белой Воке Ford Transit остановили криминалисты таможни. Машину вернули на КПП для повторной проверки - в стенах и в крыше обнаружили тайники, в которых было 24 648 пачек сигает Minsk. Их стоимость со всеми налогами больше 87 000 евро.
Были задержаны водитель и таможенник, который проверял его в первый раз, его подозревают в злоупотреблении служебным положением. В то же время был задержан гражданин Беларуси, въехавший на VW Crafter. На следующий день в Алитусе был задержан местный житель, который "заказал" груз.
Начато расследование.
Граждане Беларуси арестованы на месяц, у граждан Литвы изъяли документы и взяли подписку о невыезде.
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