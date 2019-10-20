В воскресенье сотрудники Литовской службы дорожной полиции поймали 9 пьяных водителей в Вильнюсе. Один выдул целых 4,24 промилле.
© Vilniaus aps. VPK

Полиция поделилась информацией о рейде в своем аккаунте в Facebook.

"Ранним воскресным утром сотрудники Службы дорожной полиции Литвы проводили проверку на трезвость водителей в Вильнюсе.

К полудню было выявлено 9 пьяных водителей, более 10 употребляли алкоголь, но норма не была превышена.

Статьи по теме:
Ночной рейд в Вильнюсе: попались всего два нетрезвых водителя  (13)
Рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители и мужчина, ехавший сдавать экзамен по вождению  (7)

В полдень в Вильнюсе у Зеленых озер был остановлен водитель, который был пьян на 4,24 промилле.

Помимо самого серьезного правонарушения - вождения под воздействием алкоголя - были обнаружены десятки других правонарушений: вождение без прав, превышение скорости, вождение в неисправной машине и использование мобильного телефонов во время вождения.

Проверки продолжаются, благодарим каждого дисциплинированного и соблюдающего правила водителя", - говорится в посте.

Статьи по теме:

Литовская полиция проводит рейды вместе с инспекторами: проверяют выбросы (28)

В Каунасе полиция провела рейд вместе со...

ЧП и криминал

Несчастье на Поцюнском аэродроме: самолет неожиданно перевернулся, пилотов доставили в больницу (2)

В воскресенье произошел несчастный случай на Поцюнском...

Охота на пьяных водителей в Вильнюсе: рекордсмен - 4,24 промилле (9)

В воскресенье сотрудники Литовской службы дорожной...

Пьяный солдат в Паневежском районе врезался в деревья: сообщается о трех раненых (21)

Департамент полиции сообщил, что в Паневежском районе...

Жуткая находка в Каунасе: обнаружено тело мужчины с перерезанным горлом (3)

Департамент полиции информирует, что в Каунасе было...

В Игналине подростки жестоко избили 16-летнего юношу (8)

В Игналине подростки жестоко избили 16-летнего юношу. По...

TOP новостей

Предупреждают о женщине, которая кошмарной историей опустошает кошельки вильнюсцев (9)

В холодный и сырой вечер жительница Вильнюса не...

Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба (79)

"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике,...

Вероятность досрочных выборов равна нулю: для некоторых это катастрофично (6)

Политологи единодушны во мнении, что вероятность...

Охота на пьяных водителей в Вильнюсе: рекордсмен - 4,24 промилле (9)

В воскресенье сотрудники Литовской службы дорожной...

Члены Сейма хотят ужесточить контроль над торговлей алкоголем (2)

С мая 2020 года члены Сейма предлагают еще больше...