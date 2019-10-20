Полиция поделилась информацией о рейде в своем аккаунте в Facebook.
"Ранним воскресным утром сотрудники Службы дорожной полиции Литвы проводили проверку на трезвость водителей в Вильнюсе.
К полудню было выявлено 9 пьяных водителей, более 10 употребляли алкоголь, но норма не была превышена.
В полдень в Вильнюсе у Зеленых озер был остановлен водитель, который был пьян на 4,24 промилле.
Помимо самого серьезного правонарушения - вождения под воздействием алкоголя - были обнаружены десятки других правонарушений: вождение без прав, превышение скорости, вождение в неисправной машине и использование мобильного телефонов во время вождения.
Проверки продолжаются, благодарим каждого дисциплинированного и соблюдающего правила водителя", - говорится в посте.
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