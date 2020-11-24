Огромный затор в Вильнюсе: тягач столкнулся с трактором

aA
Во вторник, в 10.30 ч., на Западной объездной дороге, около Пилайте, под виадуком, в трактор компании Mano aplinka, которым управлял 21-летний молодой человек, врезался ехавший сзади тягач Mercedes.
Во время ДТП пострадал тракторист. Обломки транспортных средств валялись на трех полосах, поэтому образовались большие заторы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Парламент Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра (62)
Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды...
Науседа: Литва поддерживает и будет поддерживать гражданское общество Беларуси
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва...
Близкие попавшей в больницу пожилой женщины в ужасе: пациентка заразилась коронавирусом и оказалась в другом городе (30)
В начале ноября в республиканскую Вильнюсскую...
За сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек (5)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев...
Путин: Россия готова к сотрудничеству с Литвой (11)
Россия готова к сотрудничеству с Литвой, основываясь на...