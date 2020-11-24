Огромный затор в Вильнюсе: тягач столкнулся с трактором

Скопировать ссылку Огромный затор в Вильнюсе: тягач столкнулся с трактором

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Во вторник, в 10.30 ч., на Западной объездной дороге, около Пилайте, под виадуком, в трактор компании Mano aplinka, которым управлял 21-летний молодой человек, врезался ехавший сзади тягач Mercedes.