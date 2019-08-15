Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что в указанном месте действительно горел автобус.

Огонь тушили две автоцистерны.

Выяснилось, что в автобусе находились 45 человек, они успели выбежать из автобуса, поэтому никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель пытался потушить огонь сам, но было поздно.

Из-за этого происшествия на дороге Клайпеда-Паланга образовался затор.