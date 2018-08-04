Ограбление в Таллинне: полиция Эстонии просит помощи

Полиция Эстонии просит помощи жителей Литвы и Латвии в установлении личности двух мужчин, связанных с ограблением ювелирного магазина в Таллинне,так как есть основания полагать, что эти мужчины являются иностранцами и могут находиться и в Латвии или Литве, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктория Корпан.
Ограбление в Таллинне
© Фото politsei.ee

31 июля в эстонский Центр тревоги поступило сообщение о том, что в находящийся в центре Таллинна по ул. Вяйке-Карья ювелирный магазин проникли двое мужчин, брызнули сотруднице магазина в лицо из газового баллончика, разбили витрину, взяли четыре пары наручных часов и скрылись с места происшествия. Общий ущерб составил 63 000 евро.

Ограбление в Таллинне
Ограбление в Таллинне
© Фото politsei.ee
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На место происшествия прибыли полицейские со служебными собаками, но местонахождение мужчин и их личности до сих пор не установлены. Скорая помощь оказала первую помощь сотруднице магазина на месте, к счастью, она не получила серьезных повреждений.

Ограбление в Таллинне
Ограбление в Таллинне
© Фото politsei.ee

Возможные подозреваемые – мужчины 20-30 лет. На одном из них были темные брюки, темная футболка, бежевая обувь, на нем могла также быть темная кепка, а также у него была при себе темная сумка. На другом мужчине была серая футболка, длинные темные брюки и темная обувь.

Мужчины могли использовать для передвижения общественный транспорт и такси, также у полиции Эстонии есть основание полагать, что мужчины являются иностранцами и могут находиться в Латвии или Литве. Поэтому просим всех, кто видел этих мужчин либо располагает информацией, которая может помочь установить личности данных мужчин, позвонить в криминальное бюро Пыхьхаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии по номеру +372 5690 4272, либо написать письмо по адресу адрес pohja.isikuvihje@politsei.ee.

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