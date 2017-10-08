Огнестрел в Йонаве: в мужчину стреляли во дворе его дома

Полиция получила сообщение о том, что 7 октября, в 3.47 ч. в Йонавскую больницу обратился молодой человек (1996 г.р.), который был госпитализирован с диагнозом огнестрельное ранение в ногу.
Вместе с пострадавшим в больницу приехал его друг (1997 г.р.), который рассказал, что когда они подъезжали к дому на ул. Хемику, в их автомобиль Audi A4 выстрелили проходившие мимо молодые люди.
ĮvНа месте происшествия полиция обнаружила гильзу от 9 мм патрона. Обстоятельства происшествия выясняются.
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