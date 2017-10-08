7 октября поздно вечером клайпедчане сняли на видео жуткое ДТП. После того как старый BMW врезался в бетонное ограждение, он развалился на части. На место происшествия приехали полицейские, врачи и спасатели. В это сложно поверить, но водитель остался жив.
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ДТП произошло около 22 ч. недалеко от ТЦ Banginis. Водитель не справился с управлением старого BMW и врезался в бетонное ограждение, за которым находился пешеходный переход. К счастью, пешеходов на дороге не было. После удара автомобиль буквально развалился на части. По словам очевидцев происшествия, рядом с место ДТП находится остановка общественного транспорта.

По словам очевидцев, водитель после ДТП был без сознания или спал, однако вскоре пришел в себя и сам выбрался из машины.

Когда на место происшествия приехала полиция и врачи, мужчина пытался доказывать, что управлял автомобилем не он, а какой-то его друг. Полицейские проверили водителя на трезвость, он был пьян - 1,65 промилле.

Сам мужчина еще пытался утверждать, что ничего не произошло, что все в порядке, однако врачи увезли его в больницу, где у него должны были взять анализ крови. Начато расследование.

По закону, за вождение в состоянии алкогольного опьянения, если в организме больше 1,5 промилле, грозит лишение свободы на срок до одного года.

DELFI благодарит читателя Миндаугаса Шимкуса за видео и за предоставленную информацию и клайпедчанина Миндаугаса - за фотографии!

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