Обвиняемого в убийстве родственников предлагают отправить на лечение в психиатрическую клинику

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене завершила расследование и передала в суд уголовное дело в связи с назначением принудительного психиатрического лечения. Напомним, что жителя Каунасского района Э.А. обвиняют в убийстве членов семьи – матери, отца, дяди и бабушки, а также в нанесении тяжких увечий дедушке.
Gaižėnuose ieškomas Egidijus Anupraitis
© DELFI / Rafael Achmedov

В суд был передан не обвинительный акт, а постановление в связи с назначением принудительного лечения в психиатрической клинике строгого режима.

В ходе расследования выяснили, что Э.А. в момент совершения преступления и в данный момент был болен хроническим психическим расстройством. Из-за этого расстройства он не понимал сути своих действий и не может отвечать за них, указала Генпрокуратура Литвы.

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В выводах сказано, что Э.А. нуждается в лечении, которое возможно только в специализированной клинике. Поэтому рекомендуют назначить ему принудительное лечение в психиатрической больнице в условиях строгого контроля. Э.А. находится в психиатрической больнице уже 10 месяцев.

Расследование провели сотрудники Криминальной полиции ГПК Каунасского округа.

Поскольку эксперты признали, что Э.А. не может отвечать за свои действия, суд решал, какие меры предпринять в его отношении.

Напомним, что массовое убийство год назад было совершено под Каунасом, в усадьбе деревни Гайженай.

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