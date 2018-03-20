Обвиняемого в убийстве родственников предлагают отправить на лечение в психиатрическую клинику

В суд был передан не обвинительный акт, а постановление в связи с назначением принудительного лечения в психиатрической клинике строгого режима.

В ходе расследования выяснили, что Э.А. в момент совершения преступления и в данный момент был болен хроническим психическим расстройством. Из-за этого расстройства он не понимал сути своих действий и не может отвечать за них, указала Генпрокуратура Литвы.

В выводах сказано, что Э.А. нуждается в лечении, которое возможно только в специализированной клинике. Поэтому рекомендуют назначить ему принудительное лечение в психиатрической больнице в условиях строгого контроля. Э.А. находится в психиатрической больнице уже 10 месяцев.

Расследование провели сотрудники Криминальной полиции ГПК Каунасского округа.

Поскольку эксперты признали, что Э.А. не может отвечать за свои действия, суд решал, какие меры предпринять в его отношении.

Напомним, что массовое убийство год назад было совершено под Каунасом, в усадьбе деревни Гайженай.