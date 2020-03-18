Обнаружено тело третьего погибшего во время взрыва в гараже

Взрыв в гаражах произошел 17 марта, около 10.30 ч. Сообщалось, что во время взрыва несколько человек пострадали, а двое погибли.

По последним данным пожарных-спасателей, на месте происшествия обнаружили тело третье погибшего и самодельная взрывчатка.

Сообщалось, что тело обнаружили в заваленном под обломками автомобиле BMW около 16 ч. На место происшествия вызвали экскаватор, который вытащил автомобиль. Тело из легковушки извлекли в 18 ч.

Рядом с автомобилем нашли предмет длиной 20 см, который напоминает взрывчатку. Саперы подтвердили, что это самодельная взрывчатка. Саперы ее увезли.

Ночью на месте происшествия дежурила полиция.