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Во вторник в Венте (Акмянский район) на месте взорвавшихся гаражей было обнаружено тело третьего погибшего и самодельная взрывчатка.
Обнаружено тело третьего погибшего во время взрыва в гараже
© DELFI / Tomas Vinickas

Взрыв в гаражах произошел 17 марта, около 10.30 ч. Сообщалось, что во время взрыва несколько человек пострадали, а двое погибли.

По последним данным пожарных-спасателей, на месте происшествия обнаружили тело третье погибшего и самодельная взрывчатка.

Сообщалось, что тело обнаружили в заваленном под обломками автомобиле BMW около 16 ч. На место происшествия вызвали экскаватор, который вытащил автомобиль. Тело из легковушки извлекли в 18 ч.

Рядом с автомобилем нашли предмет длиной 20 см, который напоминает взрывчатку. Саперы подтвердили, что это самодельная взрывчатка. Саперы ее увезли.

Ночью на месте происшествия дежурила полиция.

ru.DELFI.lt
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