Тело пропавшей 2 января, в 14.15 ч., в лесу в Верхних Шанчай обнаружил кинолог с собакой.

Собака нашла тело женщины между деревьями, посреди обрыва. Рядом были личные вещи женщины. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

Полиция выясняет обстоятельства смерти пропавшей.