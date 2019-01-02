В ходе интенсивных поисков полиция обнаружила тело пропавшей в Каунасе женщины, которая работала приставом. Женщина пропала 10 декабря, ее тело было обнаружено 2 января после обеда.
© Policijos departamento nuotr.

Тело пропавшей 2 января, в 14.15 ч., в лесу в Верхних Шанчай обнаружил кинолог с собакой.

Собака нашла тело женщины между деревьями, посреди обрыва. Рядом были личные вещи женщины. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

Полиция выясняет обстоятельства смерти пропавшей.

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