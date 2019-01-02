Тело пропавшей 2 января, в 14.15 ч., в лесу в Верхних Шанчай обнаружил кинолог с собакой.
Собака нашла тело женщины между деревьями, посреди обрыва. Рядом были личные вещи женщины. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.
Полиция выясняет обстоятельства смерти пропавшей.
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