2 января, в 13.23 ч. полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, недалеко от ул. Валькининку, обнаружено тело подростка. Несколько дней его искали близкие и полиция.
© DELFI / Ainis Gurevičius

28 декабря в полицию сообщили о таинственном исчезновении подростка, который 27 декабря вышел из дома, чтобы расчистить снег и назад не вернулся.

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