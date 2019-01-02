Обнаружено тело пропавшего в Вильнюсе подростка

2 января, в 13.23 ч. полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, недалеко от ул. Валькининку, обнаружено тело подростка. Несколько дней его искали близкие и полиция.