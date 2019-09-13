В пятницу стало известно, что тело ребенка вытащили из водоема, находящегося в карьере.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что тело ребенка было обнаружено в 14.44 ч.

По предварительным данным, тело нашли в 8 метрах от берега на глубине 5 м.

По словам пожарных, тело мальчика было найдено в 80 м от того места, где нашли принадлежавший ему самокат.

Напомним, что ребенок пропал 10 сентября в 19.30 ч. когда ушел из дома в деревне Гайдяляй, ул. Малуну, 13, (Шилутский район) и не вернулся.



Водолазы искали мальчика в водоеме Гайдяльского карьера 10 сентября, поскольку самокат ребенка был найден около водоема.

Ребенка три дня искала не только полиция, но и пилоты Шилутского аэроклуба, охотники, коллектив центра реабилитации Gabrielius, волонтеры и т.д.