В пятницу стало известно, что тело ребенка вытащили из водоема, находящегося в карьере.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что тело ребенка было обнаружено в 14.44 ч.
По предварительным данным, тело нашли в 8 метрах от берега на глубине 5 м.
По словам пожарных, тело мальчика было найдено в 80 м от того места, где нашли принадлежавший ему самокат.
Напомним, что ребенок пропал 10 сентября в 19.30 ч. когда ушел из дома в деревне Гайдяляй, ул. Малуну, 13, (Шилутский район) и не вернулся.
Водолазы искали мальчика в водоеме Гайдяльского карьера 10 сентября, поскольку самокат ребенка был найден около водоема.
Ребенка три дня искала не только полиция, но и пилоты Шилутского аэроклуба, охотники, коллектив центра реабилитации Gabrielius, волонтеры и т.д.
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