26 февраля в Каунасе пропал молодой человек. Угнюс Кажукаускас (1991 г.р.) прислал своим близким фотографию карты и сообщение, что его можно найти там. Тело молодого человека нашли в лесу. Следов насилия на теле нет.
Užuojauta
© Shutterstock

Полиция сообщила, что 26 февраля, в 18.25 ч. поступило сообщение о том, что из дома в Каунасе, на пр. Кревес пропал молодой человек (1991 г.р.), который прислал своим близким фото карты и написал, где его искать.

Полиция начала поиск пропавшего. В 22.30 ч. в поисках участвовал вертолет СОГГ.

Тело молодого человека нашли в Панемунском бору. По предварительным данным, на теле следов насилия нет. Полиция сообщает, что мужчина покончил с собой. Ведется расследование.

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