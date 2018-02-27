Полиция сообщила, что 26 февраля, в 18.25 ч. поступило сообщение о том, что из дома в Каунасе, на пр. Кревес пропал молодой человек (1991 г.р.), который прислал своим близким фото карты и написал, где его искать.

Полиция начала поиск пропавшего. В 22.30 ч. в поисках участвовал вертолет СОГГ.

Тело молодого человека нашли в Панемунском бору. По предварительным данным, на теле следов насилия нет. Полиция сообщает, что мужчина покончил с собой. Ведется расследование.