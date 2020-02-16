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Близкие подростка из Скуодаса в ночь на субботу обратились в полицию, сообщив, что пропал 17-летний юноша.
Atvėsęs ežerų vanduo - iki ledo užsidėjimo trūksta labai nedaug
Atvėsęs ežerų vanduo - iki ledo užsidėjimo trūksta labai nedaug
© Dalius Rakutis

Юноша (2002 г.р.) пропал 15 февраля, около 02.00 ч. В последний раз его видели в Скуодасе, на ул. Статибининку.

16 февраля в 13.10 ч. было обнаружено тело пропавшего. Полиция сообщает, что, по предварительным данным, юноша утонул.

ru.DELFI.lt
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