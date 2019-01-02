Обнаружено тело пропавшего без вести мужчины

Полиция Каунаса разыскивала пропавшего без вести Владимира Шейко (1958 г.р.), которого 31 декабря в 4.20 ч. выпустили из больницы в Каунасе, однако он домой не вернулся.