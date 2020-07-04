Эту информацию Delfi подтвердили близкие исполнительницы. Они сказали, что врачи запретили ей употреблять алкоголь.

"Ей запретили употреблять алкоголь. Во вторник проведут вскрытие, тогда станет известна причина смерти", – сказали Delfi близкие.

По данным источников, женщина переживала тяжелый период, друзья отвернулись от нее и не помогали ей.

В августе 2019 г. она развелась с супругом Томасом Шкудзинскасом.

Ранее ее коллега Айдас Маникас сказал Delfi, что о смерти Эрики ему сообщил ее бывший муж Томас.

"Мы с Эрикой не общались 5 лет. В 2015 г, когда была ее свадьба с Томасом, они попросили меня быть свидетелем. Я согласился. Она была нарядной и счастливой. В последнее время, насколько я знаю, она была печальной, сильно изменилась, поскольку у нее были проблемы с алкоголем. Последние месяцы жизни, по словам ее друзей, у нее были нелегкими. Мои соболезнования дочери и мужу.

На земле она в последнее время не находила покоя, хочу пожелать, чтобы ее душа обрела покой на небесах. Очень жаль человека. Ее поведение - ее личное дело. Раньше у нее было много поклонников, ее альбомы покупали, люди любили ее. А потом, видимо, жизни повернула не туда", – сказал Маникас.

Образ жизни исполнительницы был скандальным, у нее были проблемы с алкоголем.

В 2019 году у Шкудзинскене диагностировали цирроз печени.

В октябре 2016 г. прежде популярная эстрадная исполнительница получила серьезную травму - в Шилайняй (Каунас) ее сбил автомобиль. Состояние пострадавшей было очень тяжелое.

Шкудзинскене нередко привлекала внимание скандальными высказываниями и заявлениями.

В 2014 г. она была наказана в административном порядке за то, что ударила фельдшера скорой помощи, когда из комиссариата ее перевозили в больницу.