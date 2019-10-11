Обнаруженная на пляже в Ниде опасная граната обезврежена на месте

Заместитель командующего Отряда антитеррористических операций Aras Литовской полиции Алоизас Мицкус сообщил BNS, что о находке полиции сообщили люди, гулявшие по пляжу.
На месте происшествия сотрудники Aras обнаружили боевую реактивную гранату с запускной оболочкой.
А. Мицкус отметил, что находку нельзя было транспортировать, поскольку она очень опасная, поэтому было решено уничтожить ее на месте.
Скорее всего, снаряд выбросило море.
Это была современная реактивная граната шведского производства.
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