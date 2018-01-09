На месте происшествия работает полиция. Около 14 ч. сгоревший автомобиль погрузили на эвакуатор. Автомобиль полностью сгорел, без окон.

Машина была оставлена в кустах у лесной дороги.

DELFI напоминает, что в воскресенье утром коллеги и близкие Синявского обнаружили его исчезновение. Мужйина работал сторожем на стройке в деревне Мамавис. На рабочем месте были обнаружены следы крови. Пропал и сам мужчина и его автомобиль.

Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что в поисках пропавшего участвовал кинолог с собаками.

По словам Стравинскаса, исчезновение сторожа (1958 г.р.) обнаружил его коллега, который приехал его сменить. Кроме того, его исчезновение заметили близкие. Мужчина не вернулся с работы. Предполагают, что мужчину запихнули в багажник автомобиля и увезли. В воскресенье в поисках участвовал и вертолет.