На месте происшествия работает полиция. Около 14 ч. сгоревший автомобиль погрузили на эвакуатор. Автомобиль полностью сгорел, без окон.
Машина была оставлена в кустах у лесной дороги.
DELFI напоминает, что в воскресенье утром коллеги и близкие Синявского обнаружили его исчезновение. Мужйина работал сторожем на стройке в деревне Мамавис. На рабочем месте были обнаружены следы крови. Пропал и сам мужчина и его автомобиль.
Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что в поисках пропавшего участвовал кинолог с собаками.
По словам Стравинскаса, исчезновение сторожа (1958 г.р.) обнаружил его коллега, который приехал его сменить. Кроме того, его исчезновение заметили близкие. Мужчина не вернулся с работы. Предполагают, что мужчину запихнули в багажник автомобиля и увезли. В воскресенье в поисках участвовал и вертолет.
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