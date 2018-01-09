9 января, в 10 ч., в лесу Варенского района обнаружен сгоревший автомобиль WW Touran (государственный номер JJP 423), а в автомобиле - сгоревшее тело. Возможно это пропавший в Тракайском районе Марьян Синявский.
© DELFI / Domantas Pipas

На месте происшествия работает полиция. Около 14 ч. сгоревший автомобиль погрузили на эвакуатор. Автомобиль полностью сгорел, без окон.

Машина была оставлена в кустах у лесной дороги.

DELFI напоминает, что в воскресенье утром коллеги и близкие Синявского обнаружили его исчезновение. Мужйина работал сторожем на стройке в деревне Мамавис. На рабочем месте были обнаружены следы крови. Пропал и сам мужчина и его автомобиль.

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Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что в поисках пропавшего участвовал кинолог с собаками.

По словам Стравинскаса, исчезновение сторожа (1958 г.р.) обнаружил его коллега, который приехал его сменить. Кроме того, его исчезновение заметили близкие. Мужчина не вернулся с работы. Предполагают, что мужчину запихнули в багажник автомобиля и увезли. В воскресенье в поисках участвовал и вертолет.

Marijanas Siniavskis ir dingęs jo automobilis
Marijanas Siniavskis ir dingęs jo automobilis
© DELFI montažas
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