Новый год в столице Литвы: первый звонок в полицию поступил сразу после наступления 1 января

На Кафедральной площади, которую охраняли не только полицейские, но и Служба общественной безопасности, Новый год встретили около 50 человек (большая часть – пары или одинокие люди). Одного человека, который пил на Кафедральной площади пиво, и демонстрировал это в социальной сети, полиция задержала и увезла.

В Веркяйском парке собрались 40 человек, большинство было без масок, люди пили шампанское.

В 00.01 ч. Вильнюсская полиция получила ряд вызовов: житель Антакальниса сообщил, что во дворе стоят люди без масок и не соблюдают условия карантина, а жительница Новой Вильни сообщила, что у елки шумит нетрезвая компания.

Через пять минут позвонил мужчина, который сказал, что полиция закрыла его в служебном автомобили, мужчина просил освободить его.

В 00.15 ч. сообщили, что в руке у 30-летней женщины взорвалась пиротехника.

В центре столицы и в Старом городе после полуночи было спокойно: на улицах пусто, встречались лишь редкие прохожие. У вокзала не было ни одной путаны, несмотря на то, что обычно они "трудятся" и в праздники, и в плохую погоду.

В 1.20 ч. пьяный водитель на BMW на ул. Дзуку врезался в остановку.

В 2.15 ч. в ДТП попал еще один BMW: на ул. В.Петарё машина врезалась в знать "Стоянка запрещена" и снесла его.

Водитель с места происшествия уехал.

Странное сообщение поступило с ул. Сетино: звонивший сказал, что по улице ходит мужчина и вызывает скорую для бездомных.

В 3.55 ч. в полицию сообщили, что около кладбища Расу, на ул. Сукилелю, ходит мужчина с топором. Через 10 минут сообщили, что на ул. Расу мужчина угрожал прохожему топором (люди не пострадали).

Поступило множество сообщений о насилии в ближайшем окружении и о шуме – после полуночи в полицию звонили почти каждую минуту.