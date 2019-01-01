После полуночи экипаж был вызван на железнодорожный вокзал – там пьяная женщина заявила, что у нее украли сумочку. На месте происшествия выяснилось, что полицию вызвала пьяная сотрудница охранной службы. На женщине была униформа компании Argus. Женщина ходила по вокзалу с открытой бутылкой шампанского в руках и громко бранилась.

Полицейским она сказала, что пришла на вокзал встречать Новый год, а друг собутыльника украл ее сумочку, в которой были 300 рублей и служебное удостоверение. Она заявила, что сейчас она на службе, но потом все же уточнила, что ее смена закончилась вчера.

Женщину и ее собутыльника доставили в комиссариат. По дороге она угрожала этому мужчине расправой: "Я тебя уничтожу! Сотру в порошок! И милиционеры ничего мне не сделают!".

В комиссариате она заявила полицейским, что она их коллега, поскольку в Кене "охраняет госграницу". Она заявила, что Борис Деканидзе - ее дядя и он жив, живет в Канаде. И т.д.

Около 0.30 ч. в Вильнюсе произошло первое в этом году ДТП, в котором пострадал человек. На перекрестке ул. Жирмуну и Карейвю столкнулись автомобили Volvo и автомобиль Opel компании eTransport.

Пострадал водитель Volvo, его увезли в больницу. Водитель Opel, по предварительным данным, признал свою вину.

После полуночи стали поступать сообщения о насилии в ближайшем окружении. Но не все из них подтвердились.

Женщина из Новой Вильни сообщила, что зять избил ее дочь. "избитую" найти не удалось – она где-то отмечала новый год. Зять был трезвым и играл с детьми. Он сказал, что жену не бил, а его теща часто без причины вызывает на него полицию. Его слова подтвердила и сестра супруги: "Что ты творишь, мама?! Тебя саму увезти надо!".

Выяснилось, что звонившей в полицию теще запрещено решением суда заходить в квартиру к зятю, но она это постановление не соблюдает.

Теща была пьяна - 2,62 промилле. Женщина признала, что часто звонит в полицию: "Сколько раз звонила, а меня все вывозят и закрывают".

Затем полицию вызвали в деревню Прудишкес (Вильнюсский район). Сообщалось, что компания молодых людей пытается принудить девушку к сексу, но сосед их успокоил.

В Прудишкес приехали три экипажа полиции. Звонивший рассказал, что слышал слова одной из девушек: "Я на групповуху не согласилась". Однако на месте выяснилось, что молодые люди девушку не обижают.

Жители общежития в столичном микрорайоне Лаздинай, на ул. Шилтнамю, надолго запомнят этот новый год. В доме гремели выстрелы, а потом проводили полицейскую операцию.

Около 2.30 ч. мимо общежития приходили супруги и заметили на общем балконе двух мужчин и двух женщин. По словам очевидцев, один из мужчин стрелял из охотничьего ружья.

Супруги пытались призвать его к порядку, но стрелок ответил: "Как это нельзя стрелять? Ведь Новый год!" Тогда супруги сообщили в полицию. Компания пришла в бешенство. Они вышли на улицу и стали избивать позвонившего в полицию мужчину. Потом они вернулись в общежитие.

На место прибыла полиция и врачи скорой помощи. Врачи увезли избитого мужчину в больницу (после оказания первой помощи, ему назначили амбулаторное лечение). А полиция вызвала подкрепление.

Соседи сказали, что мужчина с сыном живет на 4 этаже, дома у них есть оружие, поскольку мужчина охотник, кроме того, он работает в охранной компании. Полиция проверила информацию по базе данных, и информация подтвердилась. Поэтому предприняли дополнительные меры безопасности.

К общежитию съехались 6 экипажей полиции. На 4 этаж поднялись вооруженные автоматами полицейские мобильной роты в бронежилетах и в шлемах, со щитами.

Однако хозяева квартиры дверь не открывали. Внутри было тихо, на стук никто не отвечал.

Долго думали, что предпринять (полиция не была уверена в том, что в квартире кто-то есть). Однако потом все же решили проникнуть в квартиру.

Около 4.45 ч. приехали пожарные-спасатели. Но и после предупреждения, что дверь будут вскрывать, находившиеся внутри люди не подавали знаков своего присутствия. Только тогда, когда послышался звук дисковой пилы, одна из женщин открыла дверь. Внутрь вошла штурмовая группа. Женщины стали кричать.

В квартире нашли гладкоствольное ружье.

Были задержаны две пары супругов. Старшие - 1965 и 1968 г.р., молодые - 1990 и 1994 г.р. Их увезли в комиссариат. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.