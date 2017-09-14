Ночью воры въехали в ТЦ Rimi Hypermarket на автомобиле

14 сентября, в 2.58 ч. сработала сигнализация в ТЦ Rimi Hypermarket в Вильнюсе, на Молетском шоссе. Из магазина были украдены сигареты. Дверь ТЦ была выломана, предполагают, что в нее въехали на автомобиле. Об инциденте в полицию сообщили охранники компании Argus.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Нанесенный ущерб устанавливается.

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