Ночью воры въехали в ТЦ Rimi Hypermarket на автомобиле

14 сентября, в 2.58 ч. сработала сигнализация в ТЦ Rimi Hypermarket в Вильнюсе, на Молетском шоссе. Из магазина были украдены сигареты. Дверь ТЦ была выломана, предполагают, что в нее въехали на автомобиле. Об инциденте в полицию сообщили охранники компании Argus.