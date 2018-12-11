В ночь на вторник, в 0.26 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, по адресу ул. Архитекту 118-17, открытым пламенем горит квартира на первом этаже.
© Shutterstock nuotr.

После того как пожарные потушили огонь, в квартире было обнаружено обгоревшее тело, как предполагают, хозяина (1965 г.р.) квартиры.

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