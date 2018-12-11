Ночью во время пожара в квартире погиб вильнюсец

В ночь на вторник, в 0.26 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, по адресу ул. Архитекту 118-17, открытым пламенем горит квартира на первом этаже.