Ночью вильнюсцев разбудил взрыв: рядом с домом загорелись два BMW

Скопировать ссылку Ночью вильнюсцев разбудил взрыв: рядом с домом загорелись два BMW

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В ночь на вторник жителей вильнюсского района Каролинишкес разбудил взрыв. Один из выглянувших в окно мужчин увидел огонь во дворе. По словам очевидца, взрыв произошел рядом с жилыми домами и гаражами.