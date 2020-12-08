Ночью вильнюсцев разбудил взрыв: рядом с домом загорелись два BMW

По данным полиции, 8 декабря, в 1.20 ч. на ул. В.Вайткаус обгорели автомобили BMW 320D (2000 г.п.) и BMW 650I (2017 г.п.).
Подозревают поджог. Начато расследование.
Очевидец рассказал, что пожар быстро потушили приехавшие на место происшествия пожарные.
Люди во время инцидента не пострадали. Владельцы авто подсчитывают нанесенный ущерб.
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