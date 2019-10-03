Ночью вертолет ВВС искал пропавшего 12-летнего мальчика

В среду поздно вечером в Йонавском районе пропал 12-летний мальчик. Ребенка искала полиция, на помощь вызвали военный вертолет. По предварительным данным, ребенка нашли живым и здоровым.
© KAM / Ieva Budzeikaitė

Полиция сообщает, что 2 октября, в 22.20 ч., в полицию обратились близкие мальчика. Они сообщили, что он ушел из дома после обеда и не вернулся. Полиция стала искать ребенка.

В операции принимали участие и кинологи с собаками. Полиция проверила соседние деревни, заброшенные здания. Около 2 ч. ночью в поисках ребенка участвовал вертолет ВВС AS-365 Dauphin.

Поиски продолжились с 8.30 ч. в деревне Швейцария (Йонавский район), полицейские обнаружили ребенка, который шел по обочине дороги. Выяснилось, что это и есть пропавший мальчик.

Ребенка одели, напоили горячим чаем и доставили для осмотра в больницу. Мальчик в порядке, только замерз, поскольку ночь он провел на заброшенной ферме.

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