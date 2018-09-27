Ночью в Вильнюсском районе горели конюшни конно-спортивного клуба

В ночь на четверг, в 0.17 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Машёняй, горят конюшни, в которых есть лошади.