В ночь на четверг, в 0.17 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Машёняй, горят конюшни, в которых есть лошади.
© Shutterstock nuotr.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели и полиция.

По данным, имеющимся в интернете, в деревне Машёняй находятся конюшни конно-спортивного клуба Comandor Equestrian Center.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, из конюшен вывели больше 20 лошадей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Мужчина в капюшоне ограбил АЗС в Вильнюсе

Полиция информировала, что в Вильнюсе была ограблена...

В Вильнюсе в квартиру ворвались неизвестные, которые избили и ограбили мужчину (1)

Департамент полиции сообщает, что четверо мужчин в...

Ночью в Вильнюсском районе горели конюшни конно-спортивного клуба (1)

В ночь на четверг, в 0.17 ч., по Единому номеру помощи 112...

В Шакяйском районе пьяный мужчина избил еще более пьяную беременную сожительницу (8)

Мариямпольская полиция информировала, что в Шакяйском...

В Молетай полиция расследует обстоятельства смерти 10-летней девочки (2)

В Молетай скончалась 10-летняя девочка, полиция...

TOP новостей

Projektas Live Square Projektas Live Square Projektas Live Square

Строительный детектив в центре Вильнюса: легализировано нелегальное разрешение (1)

Уже в течение некоторого времени строительство в...

Погода: буря отступит, чтобы вернуться с новой силой (2)

Погода в Литве будет дождливой и ветреной. Самая...

Минувшей ночью пожарные-спасатели без работы не остались

Минувшей ночью в Литве разгулялась буря, к счастью,...

Мошенники действуют: мужчина, сам того не зная, купил и продал автомобиль

Представьте себе, что однажды вы узнаете, что на ваше...

Где деньги? У Юрбаркаса требуют миллион евро помощи ЕС, который "очистил" российский Неман (44)

Самоуправлению Юрбаркского района Литвы , которое...