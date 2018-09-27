На место происшествия выехали пожарные-спасатели и полиция.
По данным, имеющимся в интернете, в деревне Машёняй находятся конюшни конно-спортивного клуба Comandor Equestrian Center.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, из конюшен вывели больше 20 лошадей.
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