Ночью в Вильнюсе за рулем попался нетрезвый работник посольства

7 сентября ночью, около 3 ч., в Вильнюсе, у перекрестка ул. Эйгулю-Гележинё Вилко был остановлен автомобиль Toyota Avensis, которым управлял нетрезвый (1,40 промилле) мужчина.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Около 3 ч. девушка попросила оператора АЗС вызвать полицию, поскольку водитель приехавшего на АЗС автомобиля Toyota Avensis был явно пьян. Через несколько минут полиция остановила этот автомобиль, когда он выезжал с территории АЗС.

Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый работник (1986 г.р.) административного и технического персонала Казахского посольства в Литве.

Нетрезвый гражданин Казахстана по ночному Вильнюсу ездил на принадлежащем посольству автомобиле.

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