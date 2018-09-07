Ночью в Вильнюсе за рулем попался нетрезвый работник посольства

Около 3 ч. девушка попросила оператора АЗС вызвать полицию, поскольку водитель приехавшего на АЗС автомобиля Toyota Avensis был явно пьян. Через несколько минут полиция остановила этот автомобиль, когда он выезжал с территории АЗС.
Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый работник (1986 г.р.) административного и технического персонала Казахского посольства в Литве.
Нетрезвый гражданин Казахстана по ночному Вильнюсу ездил на принадлежащем посольству автомобиле.
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