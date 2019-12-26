Водитель (1990 г.р.) сам из машины выбраться не смог, несмотря на то, что в ДТП не пострадал.

Водитель был пьян - 2,45 промилле.

На месте происшествия, видимо, друзья водителя разрабатывали план его спасения: "А если мы скажем, что дали ему подуть, и все было хорошо, но тогда он пошел за колой и видимо выпил что-то другое?".