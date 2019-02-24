В воскресенье утром в полицию сообщили об угоне автомобиля с улицы Атейтес.
Супруга Викшрайтиса Аквиле сказала DELFI, что вышла на улицу с собакой и лишилась дара речи, увидев, что машины во дворе нет.
"Я выгуливала собаку и увидела, что машины нет. Она стояла за микроавтобусом, я подошла ближе, смотрю, машины нет. Я не могла поверить. Что за люди, если угоняют автомобиль, в котором стоит детское автокресло? Там были и любимые игрушки малыша", – рассказала Аквиле.
Вернувшись домой, женщина сообщила мужу. Они обратились за помощью в полицию и к обществу.
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