В указанное место съехалось несколько экипажей полиции, BMW был остановлен. Задержаны четверо молодых мужчин и девушка. У девушки обнаружили таблетки, она сказала, что пила таблетки от сердца, поэтому неважно себя чувствует. Подозревают, что все находившиеся в автомобиле люди находились в состоянии наркотического опьянения.