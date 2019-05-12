В указанное место съехалось несколько экипажей полиции, BMW был остановлен. Задержаны четверо молодых мужчин и девушка. У девушки обнаружили таблетки, она сказала, что пила таблетки от сердца, поэтому неважно себя чувствует. Подозревают, что все находившиеся в автомобиле люди находились в состоянии наркотического опьянения.
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