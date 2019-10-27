Скорость проверяли на улице Геляжинё Вилко на выезде из туннеля (здесь разрешенная скорость 60 км/ч). По словам полицейских, участвовавших в рейде, большинство правонарушителей водили BMW. Двое из них не подчинялись полиции и не остановились.
Первым был водитель BMW, движущийся со скоростью 110 км / ч. Он ехал, превышая скоростной режим. Полицеские преследовали его, но беглец скрылся. Номера автомобиля были зафиксированы, поэтому на водителя составили протокол о превышении скорости и отказе остановиться.
В полночь другой водитель BMW также не остановился (предположительно, он соревновался с другим BMW). Скорость этого автомобиля составляла 153 км / ч. На призыв полиции остановиться водитель не отреагировал - лишь увеличил скорость. Полицейские предположили, что скорость дошла до 200 км / ч. Но полицейские смогли запечатлеть цифры номера и изысканный внешний вид автомобиля - надписи по бокам и сзади, очень широкие шины и т.д.
Вскоре офицеры обнаружили этот припаркованным на соседней улице А. Гоштауто. В нем сидели парень с девушкой. Оказалось, что за рулем был известный участник различных соревнований по дрифту и Дейвидас Тараскевичюс. Парень утверждал, что не сбегал от полиции, не превышал ограничение скорости, ехал медленно и осторожно. Но он не смог убедить полицейских.
Невыполнение требования сотрудника полиции остановить автомобиль наказывается штрафом в размере от 850 до 1200 евро, обязательным лишением прав на три-пять лет и возможной конфискацией транспортного средства.
Из 16 любителей скорости 7 превысили ограничение скорости более чем на 50 км / ч. Это означает не только штраф в размере от 450 до 550 евро, но и лишение прав от 1 до 6 месяцев.
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